Cursos na área de games são oferecidos gratuitamente por projeto social

São capacitações em quatro áreas principais: tech, empreendedorismo, soft skills e fluência digital

Da Agência Educa Mais Brasil

Com o mercado de trabalho cada vez mais aquecido, o mundo dos games ganha muitos adeptos. Seja com jogador ou como desenvolvedor, estar antenado com as tendências e entender como o consumidor pensa é essencial para quem quer seguir neste ramo. Por isso, a plataforma EU Capacito está disponibilizando vagas em mais de 130 especializações para quem desejam iniciar uma carreira no mercado de games.

Os interessados podem se inscrever através do site EU Capacito. É preciso fazer um cadastro no site e depois selecionar a especialização desejada. Todos os cursos são completamente gratuitos. Os conteúdos são elaborados por grandes empresas do setor de tecnologia da informação, como Google, FIAP, IBM, Cisco, IDP e SoulCode.

As oportunidades são ministradas no formato EAD (educação a distância) e voltadas para iniciantes. Os cursos oferecidos pela plataforma são para o setor criativo como designer, roteiristas, animadores, desenvolvedores e ilustradores.

O Eu Capacito é um projeto social que tem o objetivo de formar jovens profissionais para a economia digital. Apoiada por diversas empresas da iniciativa privada, a plataforma promove a capacitação profissional gratuita em quatro áreas principais: tech, empreendedorismo, soft skills e fluência digital.

Especializações com bolsa de estudos

Diversas instituições e iniciativas privadas também disponibilizam cursos com bolsa de estudo. Uma delas é o Educa Mais Brasil, maior programa de incentivo à educação do Brasil, que possibilita aos estudantes iniciar a especialização em diversas modalidades da educação com até 70% de desconto. Para saber mais, acesse o site do programa e aproveite.