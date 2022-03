Hospital das Clínicas de Botucatu construirá novas calçadas; trânsito no campus sofrerá alterações

Investimento de quase R$ 600 mil trará mais segurança aos usuários do Câmpus

Da Redação

A partir da próxima semana, as proximidades do Ambulatório de Especialidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) estarão em obras, com a construção de uma calçada para a circulação de pedestres.

O investimento de quase R$ 600 mil trará mais segurança aos usuários do Hospital, em especial aos pacientes que passam pelo Ambulatório e precisam, eventualmente, se deslocar para outras instalações do Hospital.

Segundo o presidente do Grupo Administrativo do Câmpus (GAC) da Unesp de Botucatu, Prof. Luiz Fernando Rolim de Almeida, esta é uma ação conjunta, envolvendo recursos das quatro unidades universitárias (Faculdade de Ciências Agronômicas, Faculdade de Medicina de Botucatu, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Instituto de Biociências), em parceria com o Hospital e com a Reitoria da Unesp. “O Câmpus de Botucatu optou por juntar uma parcela do custeio de cada unidade para proceder com o projeto executivo e com todos os trâmites necessários para a licitação da obra”.

O cronograma da obra começará com ajustes na parte de cima do talude, ou seja, do terreno inclinado que serve como base de sustentação do solo, integrando um conjunto de intervenções para melhor captação e condução da água da chuva. Em seguida, a terra será retirada e recomposta com solo próprio, com argila; depois, haverá a colocação de mantas, da grama e das curvas de nível necessárias para manter o talude intacto futuramente. Depois, haverá a construção da calçada para pedestres e, por fim, o alargamento da pista para otimizar o fluxo de veículos. O tempo previsto para a conclusão dos trabalhos é de 3 meses.

“A união das instituições resultou no avanço das negociações, aprovação do projeto realizado pelo HCFMB e o início das obras. Esta conquista só traz benefícios para a segurança do Câmpus e facilita o acesso do paciente. Agradeço à todos pelo empenho”, afirmou o Superintendente do HCFMB, Dr. André Balbi.

Para o presidente do GAC, a obra é importante neste tempo em que estão sendo retomadas as atividades presenciais, com maior intensidade, nas unidades universitárias.

“Queremos receber novamente os estudantes, técnico-administrativos e a comunidade como um todo. Em um Câmpus complexo como o de Botucatu, este é um momento de reorganização de atividades e também estratégico para beneficiar a população que freqüenta as unidades”.

Rolim reforça que ocorrerão mudanças no trânsito do Câmpus durante o andamento da obra e que um material de divulgação será veiculado, mostrando as interdições e as rotas alternativas.

“Faremos a distribuição do material em todo o Câmpus, principalmente aos motoristas de ônibus e de vans, além de publicações nas redes sociais. Agradecemos muito ao HCFMB pela contribuição nas estratégias de comunicação, pois é necessário que todos estejam cientes e saibam as rotas alternativas de acesso. Entendemos que alguns transtornos podem ocorrer, mas esperamos que todos fiquem satisfeitos após a finalização da obra”, finalizou.