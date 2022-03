Sobre o São Paulo Futebol Clube

Clube só voltou a comemorar um título em 2021, o campeonato paulista, sob a regência do argentino Hernán Crespo

Um dos principais clubes de futebol do Brasil e do mundo, o São Paulo Futebol Clube foi fundado no dia 25 de janeiro de 1930, fruto da união entre a Associação Atlética das Palmeiras e uma grande parte dos jogadores e alguns membros da diretoria do Club Athletico Paulistano, ficando como data magna do clube o dia 25 de janeiro de 1930, dia e mês da fundação da cidade de São Paulo. Para expressar ainda mais a relação com a cidade, decidiu-se as cores do uniforme, o branco, o preto e vermelho. O São Paulo ainda herdaria o campo que pertencera à Associação Atlética das Palmeiras, a Chácara da Floresta. Foi desse modo que o clube passou a ser chamado de São Paulo da Floresta, pelo menos nessa fase inicial de sua existência, que se deu entre 1930 e 1935.

O São Paulo Futebol Clube nasceu com gana de gigante. Já em 1931, no seu primeiro aniversário, sagrou-se campeão paulista. No ano de sua fundação, 1930, depois em 1932, 1933 e 1934, o clube já havia conquistado o vice-campeonato, bem como do Torneio Rio-São Paulo, em 1933.

O ano de 1935, foi particularmente delicado para o São Paulo. Um grupo de dirigentes não muito satisfeitos com o futebol brasileiro, resolveu romper com o clube e fundir-se ao Clube de Regatas Tietê. Isso ocorreu em 23 de abril de 1935. Pouco tempo depois, torcedores e dirigentes que não concordavam com a fusão decidiram restabelecer a equipe de futebol surgindo, deste modo, no dia 4 de junho de 1935, o Clube Atlético São Paulo. No dia 16 de dezembro de 1935, o clube voltaria a se chamar São Paulo Futebol Clube.

O São Paulo Futebol Clube recebeu o título de “O Mais Querido” durante o período da ditadura Vargas, no qual eram proibidas as ostentações das bandeiras estaduais. Na ocasião da inauguração do Estádio do Pacaembu, em 27 de abril de 1940, o tricolor entrou em campo ostentando o nome e as cores do time, que são as mesmas do estado de São Paulo. Não houve naquele dia, quem não aplaudisse.

Em 1942, o São Paulo contrata Leônidas da Silva, até então a negociação mais cara do futebol brasileiro. O grande objetivo era a conquista do segundo título paulista, e funcionou. Conta a lenda que na reunião para definição do calendário de 1943, um dirigente do Corinthians teria dito que nada daquilo era necessário, pois, bastaria lançar-se uma moeda e, caso desse cara o campeão seria o Corinthians, caso desse coroa, o Palmeiras. Os representantes do São Paulo não se intimidaram e devolveram, se a moeda parar em pé, o campeão é o São Paulo. No campo deu São Paulo. Um zero a zero na final contra o Palmeiras deu o segundo título paulista ao tricolor.

Em 1960, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo é inaugurado, mesmo que parcialmente. O investimento no patrimônio físico gerou uma certa decadência na qualidade do futebol praticado pelo clube. Com isso, o período entre 1957 e 1970, foi de um longo jejum de títulos.

Os anos 1970 seriam bem melhores. Com o Estádio do Morumbi completamente entregue, o departamento de futebol voltou aos investimentos e aos títulos; foram três campeonatos paulistas, em 1970, 1971 e 1975 e o primeiro título nacional em 1977. O clube ainda conheceria três vice-campeonatos: brasileiros de 1971 e 1973, e da Libertadores, em 1974.

Os anos 1980, marcaram a era que ficou conhecida como “Menudos”, dada a profusão de jogadores vindos da base e que atuaram de modo a conquistar os paulistas de 1981, 1985, 1987 e 1989, além do bicampeonato brasileiro em 1986.

A década de 1990, talvez tenha sido a mais importante da história do clube. Sob a batuta do inquestionável Telê Santana, o time venceu o paulista e conquistou o tricampeonato brasileiro, em 1991. Logo em seguida, os anos de 1992 e 1993, foram mágicos, o time conquistou o bicampeonato da Copa Libertadores da América, e o bicampeonato mundial de clubes. Um começo de década irretocável e que levou o clube a se consagrar como um dos maiores do mundo. O time ainda conquistaria naquela década, o Paulista de 1992, a Supercopa Libertadores de 1993, as Recopas Sul-Americanas de 1993 e 1994, a Copa Conmebol de 1994, a Copa Master da Conmebol de 1996, e o Paulista de 1998.

Os anos 2000 também começaram arrasadores. Em 2005, o São Paulo seria tri da Libertadores e tri mundial.

Em 2006, 07 e 08, o clube se tornaria tricampeão brasileiro de forma consecutiva com seu treinador, um dos maiores do mundo, Muricy Ramalho. De 2008 para cá, contudo, um hiato no que diz respeito aos títulos, com exceção da Copa Sul-Americana em 2012, o clube só voltou a comemorar um título em 2021, o campeonato paulista, sob a regência do argentino Hernán Crespo.

Não há o que ser questionado com relação à grandeza do tricolor paulista. Em que pesem certas fases de jejum, relativamente comuns, principalmente em um país com tantos clubes vitoriosos, o São Paulo é um marco na história do futebol brasileiro