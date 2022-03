Vacinação contra a gripe é antecipada em SP

Imunização no estado começa neste domingo (27) com o Domingão da Vacinação

Da Redação

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (23) a antecipação da vacinação do calendário de vacinação contra a gripe em todo o Estado.

A partir deste domingo (27), durante o Domingão da Vacinação, os idosos acima de 80 anos poderão receber a sua dose contra a Influenza. Assim, os que forem receber a quarta dose de Covid-19, poderão receber a vacina junto à vacina da gripe.

“É fundamental que a população procure os postos de vacinação e se imunize contra a gripe. Esta antecipação permitirá que neste ano possamos proteger os idosos um pouco mais cedo, evitando complicações pela doença”, afirmou Doria.

A campanha estava prevista para começar no dia 4 de abril, mas com as entregas dos imunizantes pelo Instituto Butantan, a imunização poderá ser antecipada em uma semana. A vacina do Butantan contra a influenza é trivalente e 100% nacional, composta pelos vírus H1N1, a cepa B e o H3N2, do subtipo Darwin, que causou os surtos localizados no final do ano passado.

A expectativa da campanha é vacinar 90% do público-alvo de mais de 16,6 milhões de pessoas, entre idosos, profissionais de saúde, professores, crianças, entre outros. O calendário é dividido por etapas, com prioridade para os idosos acima de 80 anos de idade (confira abaixo o calendário completo).

O Instituto Butantan antecipou neste ano as entregas da vacina da gripe para o Ministério da Saúde. Ao todo serão fornecidas 80 milhões de doses para a imunização em todo o Brasil.

Calendário de SP de vacinação contra a influenza (gripe)

– 27 de março: Idosos acima dos 80 anos;

– 4 de abril: Idosos acima de 60 anos e trabalhadores da saúde;

– 2 de maio: Crianças acima de 6 meses a menores de 5 anos de idade; gestantes e puérperas;

– 9 de maio: Indígenas, professores, pessoas com deficiência e pessoas com comorbidades;

– 16 de maio: forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e população privada de liberdade e adolescentes e jovens sob medida socioeducativa.