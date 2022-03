Mais de 800 kg de carne da merenda escolar são descartados em São Manuel

De acordo com a prefeitura, os alimentos foram jogados fora depois que funcionários do setor de merenda escolar encontraram a câmara de refrigeração aberta no início desta semana.

Ainda segundo a administração municipal, uma falha no abastecimento de energia elétrica teria ocorrido durante o último final de semana, descongelando as caixas onde estavam armazenadas as carnes. Com o descongelamento, o alimento teria despencado e destravado a porta da câmara fria, que ficou aberta durante o período.