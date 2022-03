Beleza e empreendedorismo são focos de capacitação gratuita para mulheres

Iniciativa visa dar espaço para o protagonismo feminino

Da Agência Educa Mais Brasil

A 3ª edição do Programa Empreendedoras da Beleza Cursos está com inscrições abertas para cursos gratuitos e on-line voltados para qualificação no setor de beleza e empreendedorismo. O projeto, que nasceu durante o período de pandemia, disponibiliza cursos de unhas, maquiagem e skincare, além de desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e vendas.

A iniciativa tem como objetivo atingir pelo menos 15 mil mulheres com ações que visam dar espaço para o protagonismo empreendedor feminino. O programa é destinado a mulheres de todo território nacional. Serão priorizadas pessoas em situação de vulnerabilidade social, assim como mulheres negras e trans.

As interessadas podem se inscrever até o dia 5 de junho através do site Empreendedoras da Beleza GB. As aulas serão realizadas através da Conquer In Company, uma unidade de negócio da Escola Conquer voltada para treinamentos corporativos. Além dos cursos de unhas, maquiagem e skincare, serão oferecidas especializações pra o desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e vendas.

Além disso, a plataforma conta com um método de gamificação, que permite que as participantes tenham acesso aos módulos e cursos de acordo com seu desempenho. A ação também oferece incentivos para seguir com a capacitação, como kit de produtos, chips de celular, consultoria de marketing digital, plano de saúde e outros.