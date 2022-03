Botucatu terá “Domingão da Vacinação” contra Covid e gripe

Pessoas acima de 80 anos e profissionais de saúde poderão receber a vacina contra a influenza

Da Redação

Neste final de semana, ocorre o “Domingão da Vacinação”, campanha do Governo de São Paulo que tem como objetivo imunizar crianças, adultos e idosos contra Covid-19. Além disso, pessoas acima de 80 anos e profissionais de saúde poderão receber a vacina contra a influenza.

Idosos com 60 anos ou mais, que ainda não receberam a segunda dose de reforço (4ª dose) contra a Covid (e que tomaram a terceira dose até 30 de novembro); e crianças de 5 a 11 anos (que já podem tomar a segunda dose, de acordo com a carteira de vacinação), também poderão comparecer aos locais de vacinação. Todas as Unidades de Saúde e o Espaço Saúde estarão abertos das 8h às 17 h para a aplicação dessas doses.

Para a aplicação da 4ª dose do imunizante, profissionais de saúde com 40 anos ou mais, precisam ter recebido a 3ª dose até o dia 30 de novembro em Botucatu. Neste domingo, também serão disponibilizadas a esses profissionais as vacinas contra Influenza (gripe) e Tríplice Viral.

A Secretaria de Saúde informa que as crianças de 5 anos, 11 meses e 29 dias somente serão vacinadas no Espaço Saúde e Centro Saúde na Vila dos Lavradores, onde há doses disponíveis da vacina Pfizer pediátrica.

Para ser vacinada, a criança precisa estar acompanhada dos pais/responsáveis, ou apresentar o Termo de Assentimento preenchido e assinado, disponível no site da Prefeitura (botucatu.sp.gov.br) e a carteirinha de vacinação. Além disso, é necessário apresentar o CPF e o RG da criança.

A Secretária de Saúde solicita que todos os munícipes que estejam com a imunização atrasada compareçam aos postos de vacinação. Os interessados devem procurar as unidades portando documento de identificação e comprovante das doses anteriores.