Polícia Civil prende quatro suspeitos de participar de assalto a joalheria em Avaré

Casal entrou no estabelecimento e anunciou o roubo. Logo em seguida, outro indivíduo apareceu para ajudar os comparsas

Da Redação

A Polícia Civil prendeu, temporariamente, na manhã desta quarta-feira (23), quatro pessoas suspeitas de participar do assalto a uma joalheria, em Avaré, no início deste ano. O grupo, formado por dois homens e duas mulheres, foi preso em ação da operação “Ornamentum”, deflagrada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), com o apoio de policiais civis da região e da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Sorocaba.

Os indivíduos foram encontrados durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. A ação foi realizada em duas frentes, uma em Avaré e a na cidade de São Paulo. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que outras pessoas participaram do crime, além dos quatro detidos.

“Hoje conseguimos prender integrantes que tiveram participação direta no assalto e outros que deram apoio. Através de provas robustas, vinculamos todos eles ao crime. A investigação, entretanto, não para por aqui. Resta prender alguns indivíduos que não foram encontrados e já podem ser considerados como procurados pela Justiça. Além disso, suspeitamos de que outros roubos ocorridos na cidade tenham sido executados pela mesma quadrilha”, explicou Fabiano Ribeiro Ferreira da Silva, delegado titular da DIG.

O assalto à joalheria foi registrado no dia 15 de janeiro. Um casal entrou no estabelecimento e anunciou o roubo. Logo em seguida, outro indivíduo apareceu para ajudar os comparsas. O proprietário da loja, que estava sozinho no local, foi feito refém sob a ameaça de uma arma de fogo. A Polícia teve acesso a câmeras de segurança com registros a ação, que durou cerca dez minutos.

Antes que os criminosos deixassem o local, o proprietário da joalheria conseguiu escapar, recuperar uma das mochilas utilizadas para transporte do material subtraído e pedir ajuda. Entre os itens levados estavam uma aliança e um colar, tirados vítima durante o assalto. Na fuga, os criminosos deixaram um aparelho celular no estabelecimento, o qual foi apreendido pela Polícia.

A quadrilha começou a ser desmantelada logo após o crime. Através de trabalho de inteligência e de campo, a DIG agiu rápido e elaborou minucioso relatório, por meio do qual identificou os suspeitos e relatou a conduta de cada um, desde o planejamento, bem como a preparação e execução do ato. Foi nesse contexto que a Delegacia soube, por exemplo, quem deu guarida aos assaltantes, o carro que utilizaram para fugir do local, as pessoas que entraram em contato com a loja antes do roubo (por telefone e mídia social), assim como o criminoso que levou as joias subtraídas para a cidade de São Paulo.

Os detidos foram levados até a sede da DIG para prestar declarações. Posteriormente, serão removidos para unidades prisionais da região.