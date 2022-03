Não mais funcionará os serviços de bar no local

Da Redação

A Diretoria de Esporte de São Manuel realizou uma reforma geral nas canchas de bocha e malha, localizadas nos cruzamentos das Ruas Ângelo Acerra e José Savio, na Cohab II.

O local será reaberto no próximo domingo (27), às 9h com torneio das modalidades, mas não mais funcionará os serviços de bar no local, que será exclusivamente, para a prática de esporte.