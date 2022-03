Carreta da Mamografia é cancelada em Botucatu; Prefeitura alega não haver demanda reprimida

Ação ocorreria dia 29 de março e integraria o programa Mulheres de Peito

Da Redação

O programa Mulheres de Peito, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, enviaria a Botucatu, no próximo dia 29 de março, a Carreta da Mamografia, que realizaria gratuitamente, até 9 de abril, o exame de mamografia em mulheres com idades de 50 a 69 anos, sem a necessidade de pedido médico, e também em mulheres mais jovens, mas, neste caso, seria obrigatório levar o pedido.

No entanto, de acordo com comunicado oficial da Prefeitura de Botucatu, através do secretário municipal de saúde, a ação foi cancelada, sob o argumento de que não há demanda reprimida de mamografia na cidade.

O deputado estadual Fernando Cury, que havia anunciado, em 25 de fevereiro, a conquista da inclusão de Botucatu no programa Mulheres de Peito, lamentou, nas redes sociais, o cancelamento da vinda da Carreta da Mamografia à cidade.

“Nós respeitamos a decisão do secretário de saúde, porém lamentamos muito o cancelamento da carreta, porque o atendimento não seria apenas para as botucatuenses, mas para as mulheres de toda a região. Ficamos tristes com a notícia e esperamos promover esse atendimento em uma próxima oportunidade”, afirmou o parlamentar.

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, representando uma das principais causas de morte quando diagnosticado em estágio avançado. A mamografia tem papel fundamental na detecção precoce da doença – fato crucial para a cura.