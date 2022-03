Domingo tem espetáculo gratuito no Teatro Municipal em São Manuel

Retirada dos convites – totalmente gratuitos – deve ser feita 1h antes do espetáculo

Da Redação

O espetáculo “Tonico e Mimosa – a saga de uma família caipira” será realizado, às 19h do próximo dia 27 de março, no Teatro Municipal (Rua Epitácio Pessoa, 233), às 19h. A retirada dos convites – totalmente gratuitos – deve ser feita 1h antes do espetáculo.

A peça, desenvolvida pelo Grupo Urutau de Teatro Experimental (G.U.T.E.), conta a história de cinco irmãos já crescidos que, depois da morte dos pais, ficam envoltos em uma paralisante preguiça, deixando ao ‘Deus-dará’ o sítio que herdaram. A intercessão de Santo Antônio, porém, mudará o rumo da ficção.

A iniciativa é patrocinada pela Usina São Manoel, via Lei de Incentivo à Cultura, pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo.

O projeto Teatreia terá 20 apresentações de março a junho. São duas peças diferentes. Além de Tonico e Mimosa, destinada ao público adulto, as crianças da rede pública de ensino estão recebendo na escola o espetáculo “Ondas Brincantes”.