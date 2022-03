Iniciativa cria agrofloresta e produção de orgânicos próximo ao Ribeirão Lavapés, no Centro de Botucatu

Área total é de aproximadamente 8,5 hectares, dos quais 2 já são agrofloresta

Da Redação

Onde antes havia apenas um extenso pasto, há algum tempo, abandonado, hoje se planta banana, alfaces, couve, batatas, cebolas, curcuma, alho-poró, café e flores, muitas flores. Pode até parecer, mas não estamos falando de uma área na zona rural, estamos falando de uma agrofloresta urbana e um espaço botânico localizado há poucos quarteirões da Rua Amando de Barros, principal artéria viária do Centro de Botucatu.

Localizado mais precisamente na Vila Regina, a direita do Rio Lavapés, o local onde toda essa transformação agroecológica acontece, desde 2019, chama-se NUME e é idealizado e liderado pelo casal Lenise Baldini e Guilherme Araújo. Agrônoma e de uma família produtora de hortaliças da região, Lenise, além da Gestão, dedica seu trabalho às dezenas de espécies de flores e plantas ornamentais, enquanto Guilherme cuida diretamente da terra com toda a equipe, prepara-a, planta e colhe os alimentos mais variados possíveis – de raízes a hortaliças, passando pelas leguminosas – sem uso de qualquer agrotóxico ou insumos químicos, o que garantiu o certificado de produção orgânica em 2021.

A área total do NUME é de aproximadamente 8,5 hectares, dos quais 2 já foram transformados em uma agrofloresta em pleno desenvolvimento. “O sistema agroflorestal é altamente vantajoso para o meio ambiente e para nós produtores. Ele melhora muito a qualidade do solo e as plantas se desenvolvem de modo sintrópico, em colaboração uma com as outras, permitindo o cultivo de alimentos e o crescimento de outras espécies, como frutíferas raras e nativas. Além de manter, por exemplo, o solo local sempre bem protegido e adubado”, comenta Guilherme Araújo.

Do barracão, onde novas mudas são preparadas, a colheita é beneficiada e as flores são transformadas em buquês e arranjos, Lenise pode observar o crescimentos das plantas ornamentais mantidas em estufa, ou das suculentas, e também o Centro da cidade. “Estar localizado dentro de Botucatu é uma grande vantagem, mas muitas pessoas ainda não fazem ideia de que um Espaço Botânico como o nosso, com Agrofloresta, Bosque e Estufas, existe e pode ser visitado”, frisa a agricultora.

A produção no NUME respeita as estações e ciclos de cada planta, então durante todo ano há uma variedade grande do que se colhe. Atualmente, tudo é comercializado através do delivery de Cestas de alimentos orgânicos, além de produtos desidratados, lembranças florais, arranjos, plantas ornamentais e buquês. Durante a semana, em horário comercial, Lenise, Guiherme e outros membros da equipe NUME estão a disposição para receber visitantes e mostrar um pouco do que é feito ali.

O endereço é Rua Capitão José Rezende Leite, chácara sem número ao final da rua. Para agendar sua visita ou mais informações o WhatsApp é (14) 99820-9821.