Massoterapia auxilia no tratamento de doenças e também ajuda a relaxar

O toque pode minimizar dores, além de melhorar a circulação sanguínea

Tensões, dores musculares, irritabilidade e insônia são provocadas por diferentes fatores emocionais, como o estresse e a ansiedade. Uma das maneiras de aliviar esses desconfortos é a massoterapia, técnica de manipulação corporal reconhecida pelo SUS como Prática Integrativa Complementar em Saúde (PICS), que aliada a outros recursos terapêuticos é capaz de melhorar o funcionamento do organismo por meio do relaxamento e do alívio do cansaço.

Guilherme Augusto Rago Ferraz, docente da área de saúde e bem-estar, ressalta que o toque pode minimizar dores, além de melhorar a circulação sanguínea: “As sessões de massoterapia auxiliam no relaxamento muscular, articular e mental, melhoram as funções fisiológicas, atenuam dores da postura e aumentam a consciência corporal”. Ele explica que são diversas as técnicas que podem ser escolhidas, como a massagem clássica; relaxante energética; ayurvédica; com óleos essenciais (aromaterapia); nos pés (reflexologia podal); shiatsu; Do in; bambuterapia; e com pedras quentes.

“Massagens como a relaxante energética e a reflexologia podal são ótimos exemplos desse processo de alívio e de fortalecimento do organismo. O benefício está ao associar as funções terapêuticas com os princípios ativos encontrados nas plantas das quais são extraídos os óleos essenciais”.

Ainda de acordo com o docente, com a chegada do outono e do inverno, outra vantagem é que a técnica pode ser uma aliada para o período, pois proporciona diferenciais importantes para o organismo com a melhora do fluxo de nutrientes e a eliminação de toxinas nocivas ao organismo. “A massoterapia contribui para a sensação de bem-estar em dias mais frios, devido à ativação das células. Outro ponto positivo está em auxiliar a hidratação da pele evitando ressecamento e fissuras”, pontua.

O uso da massagem para a promoção do bem-estar é uma prática reconhecida, tanto que o SUS implementou as PICS como apoio aos tratamentos de saúde, sendo a massoterapia e outros recursos terapêuticos contemplados.

“Cada uma dessas práticas tem indicações bem desenhadas para o corpo. Por isso, aos que se interessarem por esse universo natural de relaxamento e promoção da saúde, é necessário pesquisar sobre qual a melhor opção para determinada situação ou objetivo”, orienta Guilherme. Quanto à frequência da aplicação, depende do quadro de saúde da pessoa e da técnica. Há massagens que podem ser aplicadas diariamente, outras semanalmente, a cada quinze dias ou mensalmente.

“Essa análise precisa ser feita por um profissional qualificado, que determinará quais procedimentos e frequência são adequados para cada caso. Não há uma receita pronta, pois cada pessoa é única e suas necessidades precisam de um diagnóstico específico”, explica o docente.