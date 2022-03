Vereador pede a construção de heliponto nas proximidades do Hospital das Clínicas de Botucatu

O HCFMB é o terceiro centro transplantador do Estado e o primeiro do interior

Da Redação

No último dia 21 de março, durante a sessão ordinária da Câmara, o vereador Lelo Pagani (PSDB) apresentou um requerimento solicitando informações sobre a possibilidade de se construir um heliponto ou heliporto nas dependências do Campus da Unesp, em Rubião Júnior. Aprovado pelos demais parlamentares, o pedido está pautado na celeridade de processos relacionados à locomoção e recepção de órgãos e outras necessidades médicas que necessitam serem realizadas de forma sincronizada.

De acordo com Pagani, o tema foi discutido com especialistas da área, como o Major Thomassian, do setor de transporte aéreo da Polícia Militar (Helicóptero Águia), e o chefe de Departamento da Cirurgia Cardíaca do Hospital das Clínicas de Botucatu, Dr. Marcello Lanezza Felício que, conjuntamente, discorreram e apresentaram os pontos positivos e negativos na busca de uma aeronave que realize a movimentação de pessoas e órgãos que estão sob os cuidados médicos na urgência e emergência.

“Durante essa conversa, aventou-se a possibilidade de implantação de um heliponto ou um heliporto no Campus da UNESP de Botucatu para melhor suporte à comunidade hospitalar. Diante disso, apresentei esse requerimento oficiado ao Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, Prof. Dr. André Balbi e ao Presidente do Grupo Administrativo do Campus da Unesp de Botucatu, Luiz Fernando Rolim de Almeida, solicitando mais informações para viabilização do projeto”, comenta Lelo.

“A captação e a entrega do órgão para a realização do transplante ou a transferência de pessoas que necessitam de urgência e emergência após traumas ou doenças de alta complexidade são processos que precisam de extrema agilidade e trabalho sincronizado. Por isso, a implantação dessa proposta seria de extrema importância aos serviços do Hospital”, completa.

Referência regional

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) é a maior instituição pública da região vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS). No complexo hospitalar circulam, diariamente, cerca de 10.000 pessoas. O atendimento é direcionado à população de Botucatu e de mais 67 municípios da região.

O Hospital é o terceiro centro transplantador do Estado e o primeiro do interior. O Programa de Transplantes atua não só na captação de órgãos, mas também na distribuição aos centros competentes; além da realização de transplantes de órgãos como rins, coração, fígado, córneas, entre outros.

No último mês, o HC realizou dois transplantes de fígado no mesmo dia. O transplante de fígado é, atualmente, um dos procedimentos mais complexos da cirurgia.