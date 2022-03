O (a) apostador (a) tem 90 dias para retirar o valor

Da Redação

Uma aposta feita na Lotérica Vital Brasil, em Botucatu, acertou cinco das seis dezenas do concurso 2466 da Mega Sena, com sorteio realizado no sábado, 26 de março.

Ao todo será dado prêmio de R$ 42.402,06. As dezenas sorteadas foram 02-03-13-20-53-54.

O (a) apostador (a) tem 90 dias para retirar o valor em uma lotérica ou mesmo na agência da Caixa Econômica Federal.