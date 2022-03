Cátia Fonseca é aprovada como Livre Docente na Unesp Botucatu

Processo para o concurso foi iniciado em 2019 e a professora fez sua inscrição em maio de 2020

Da Redação

A Professora Assistente Doutora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Unesp, campus de Botucatu (FMB/UNESP), Cátia Regina Branco da Fonseca, foi aprovada no concurso público para obtenção do título de livre-docente em Pediatria Social, no conjunto de disciplinas “Pediatria I, II e III”.

A prova didática foi realizada na quarta-feira (23), com o tema “Alimentação da criança a termo, no primeiro ano de vida”. Nesta quinta-feira (24), a candidata defendeu a tese “Atenção Integral à saúde das crianças e adolescentes com afecções congênitas (genéticas ou não): a experiência de um serviço de assistência, extensão, ensino e pesquisa”.

A banca examinadora foi presidida pela Professora Titular Tamara Beres Lederer Goldberg, da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP e composta pela Professora Associada Eliana Goldfab Cyrino, da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP; Professora Titular Rosana Fiorini Puccini, da Escola Paulista de Medicina -UNIFESP; Professora Associada Angélica Maria Bicudo, da Faculdade de Ciências Médicas – UNICAMP e Professora Associada Heloisa Bettiol, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP.

A tese discorreu sobre o serviço de Pediatria Genética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). “Começamos com um serviço que era de atendimento de puericultura. Esse ambulatório depois passou a atuar na assistência de crianças com síndromes, síndrome de down, malformação, atraso no desenvolvimento. Conversando com a equipe do hospital conseguimos voltá-lo para assistência de crianças com alterações congênitas ou genéticas. Contamos com um geneticista desde 2017 e avançamos até que o serviço fosse instalado em 2018. Agora talvez possamos avançar para o cadastramento do hospital para atendimento das doenças raras. Em minha tese, falo o tempo todo da importância do cuidado integral às crianças e às famílias”, explica.

O processo para o concurso foi iniciado em 2019 e a professora fez sua inscrição em maio de 2020, com a perspectiva de defender tese até o mês de agosto. Mas os planos tiveram que ser alterados por conta da pandemia da Covid-19, já que os concursos foram todos suspensos. Mas, segundo Cátia, esse adiamento teve impacto positivo no resultado final do seu trabalho.

“De certo modo a pandemia ajudou. No segundo semestre de 2021 pude me dedicar ao complemento do meu memorial. Achei importante porque fiquei junto com a professora Eliana Cyrino enfrentando a pandemia no Centro de Saúde Escola. E aqui na faculdade atuando com o ensino e a pesquisa, o que também não foi fácil. Daí iniciei com mais calma a parte da elaboração das aulas. Poderia até ter feito em 2020, mas construir esse percurso e ter esse enfrentamento me deram mais background e mais tranquilidade para cumprir com as etapas desse processo”, explicou.

Questionada sobre a importância de mais essa conquista em sua carreira acadêmica, Professora Cátia diz que os dois dias de concurso são intensos e que apenas no meio do processo veio a ter noção de sua dimensão. “Há necessidade de uma maturidade para se chegar até aqui. Você percebe que percorreu um percurso de ensino, pesquisa, extensão e gestão e isso te dá maturidade para continuar atuando e fazer com que haja avanço dos trabalhos que estão seu redor”.

A nova livre docente reconhece a importância do apoio dos familiares para alcançar mais esse importante objetivo em sua carreira, mas dedica essa etapa vencida às crianças.”Esse processo foi construído por conta delas e o retorno que eu vou dar, com esses ajustes e as perspectivas dos frutos desse trabalho são todos voltados à assistência a todas as crianças. A elas eu dedico esse meu momento”, finalizou.

