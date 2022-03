Governo de SP lança plano de crescimento econômico até 2040

Plano de Desenvolvimento Econômico visa promover o crescimento do PIB paulista em 4% ao ano

Da Redação

O Governador João Doria anunciou na sexta-feira (25) o lançamento de um plano econômico com ações estratégicas para garantir o crescimento sustentável até 2040. O Plano de Desenvolvimento Econômico (PDE) visa promover o crescimento do PIB paulista em 4% ao ano e gerar mais oportunidades de emprego e renda para a população, com políticas de combate às desigualdades e de promoção de tecnologia e inovação.

“Este é um Governo que não pensa dentro do seu limite de mandato. Desde o início, o Governo do Estado de São Paulo pensa e realiza ações de longo prazo”, declarou Doria. “Gestão responsável é gestão comprometida e que sabe olhar além do seu próprio horizonte de atuação”, acrescentou.

O PDE foi elaborado a partir de dois instrumentos complementares: uma metodologia econômico-matemática capaz de realizar análises multissetoriais e inter-regionais e um processo participativo, no qual a população do estado pôde opinar sobre o desenvolvimento de São Paulo para os próximos 20 anos.

Até 2040, o plano destina-se a promover grandes mudanças e transformações socioeconômicas e socioambientais, além daquelas que o Estado já vem desenvolvendo desde 2019.

Mantendo constante ligação com o setor privado, São Paulo conquistou expressiva atração de investimentos: foram mais de R$ 208 bilhões, valor 22% superior ao triênio anterior (2016-2018), mesmo com a recessão global e a pandemia da Covid-19.

Considerado o maior gerador de empregos do país, São Paulo criou um de cada três postos de trabalho do Brasil em 2021 e abriu 225,3 mil vagas de cursos profissionalizantes por programas como Via Rápida, SP Tech e São Paulo Criativo, em parceria com Centro Paula Souza, Senac e Univesp.

São Paulo também concluiu 12 concessões e Parcerias Público-Privadas (PPPs), injetando mais de R$ 45 bilhões em novos investimentos na economia do estado.

“O Plano de Desenvolvimento Econômico é um legado para o futuro do nosso estado. O Governador João Doria é o primeiro que faz um plano tão completo com um olhar para a sustentabilidade, para as desigualdades, para a tecnologia e inovação. A metodologia é ambiciosa, com um crescimento de 4% ao ano até 2040”, destacou a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.