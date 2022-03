Judocas do Sesi Botucatu se classificam para o Campeonato Brasileiro

Delegação contou com 31 atletas, que voltaram com 15 medalhas

Da Redação

O judô do Sesi-SP Botucatu disputou, no último final de semana, em São Bernardo do Campo, na seletiva para o Campeonato Brasileiro Região V.

A delegação contou com 31 atletas, que voltaram na bagagem com 15 medalhas, sendo três ouros, sete pratas e cinco bronzes, e 12 classificados para a competição nacional, que será realizada nos dias 9 e 10 de abril, em Curitiba (PR).

Resultados da Seletiva

Sub-18

-55kg : Joao Pedro Delena Silva – 2 lugar

-73kg : Vinicius Araujo-2 lugar

-73kg: Igor Lacava – 3 lugar

-73kg: Gabriel Dumalak – 3 lugar

Sub-21

-52kg ; Camila Vieira – 2º lugar

-66kg : Lucas Antonelli- 3º lugar

-90kg : Guilherme Morais – 1º lugar

-100kg : Vitor Hugo – 2º lugar

+100kg : Marco Aurelio – 3º lugar

Sênior

-60kg : Luís Kumakura – 1º lugar

-60kg: Michel Augusto -2º lugar

-66kg : Renan Torres – 2º lugar

-73kg : Michael Marcelino – 1º lugar

-78kg Giovana Fontes – 2º lugar

+100kg : Matheus Silva – 3º lugar

Classificados para o Campeonato Brasileiro Região V

Isabella Fontes

Vinícius Ardina

Alan Nicolas Alves Ferreira

Maria Paula Dias Lizardo Guilherme

Kauã Henrique de Souza Araújo

Victor Hugo dos Santos Jesus

Caio Barbosa

Michel Natan Félix Augusto

Wilgner Mendes

Luis Henrique Kumakura

Michael Marcelino

Guilherme Alves Morais