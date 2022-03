Prazo para comprovar informações no Prouni termina nessa terça, 29

No Prouni, os participantes manifestam interesse nas bolsas de estudo parciais e integrais

Da Agência Educa Mais Brasil

Estudantes pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade Para Todos (Prouni) precisam estar atentos. Segue até amanhã (29) o prazo para comprovar as informações prestadas no ato da inscrição como renda familiar e comprovante de conclusão do ensino médio.

Já os estudantes que não foram contemplados na chamada do Prouni poderão manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 4 e 5 de abril, assim vão continuar disputando uma das bolsas de estudo ofertadas pelo programa.

Interessada em uma bolsa de estudo integral no curso de Fisioterapia, a estudante Vanessa Lima, 25, esperou pela divulgação do resultado, mas não foi contemplada na primeira chamada. No entanto, ela não vai desistir e pretende participar da lista de espera do Prouni.

“Eu me preparei muito para o Enem pois eu sabia da chance de conseguir uma bolsa por algum programa de governo. Com as minhas notas, acredito que eu consiga alcançar o meu objetivo que é me formar na graduação dos meus sonhos com o benefício do programa”, explica Vanessa. A estudante conta que não tem condições de pagar por um curso particular e, por isso, acredita que o auxílio do Prouni, do Fies ou do Sisu é fundamental.

Sobre o Prouni

O Prouni é uma das opções de acesso ao ensino superior que usam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A partir do programa, os participantes podem manifestar interesse nas bolsas de estudo parciais e integrais que cobrem, respectivamente, 50% e 100% das mensalidades em instituições de ensino superior particulares.

Para participar, o candidato deve ter feito o Enem e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média das notas e não pode ter zerado a redação. Já para a edição do segundo semestre do programa, está tramitando na Câmara a ampliação do acesso de o acesso de estudantes de escolas privadas não bolsistas ao programa. A possibilidade está prevista na Medida Provisória (MP) 1.075/2021, editada em dezembro.

Cronograma do Prouni 2022.1