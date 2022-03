Rally Off-Road reuniu mais de 70 competidores em Botucatu

Ao longo de dois dias de provas foram percorridos cerca de 400 quilômetros

Da Redação

Começou a temporada 2022 do Brasileiro de Rally Baja. O 16º Rally Cuesta Off-Road valeu pelas 1ª e 2ª etapas do campeonato e foi realizado neste último final de semana, 25 a 27 de março, em Botucatu. No grid, 78 motos e UTVs que estabeleceram uma competitividade acirrada, definida nos poucos segundos.

Ao longo de dois dias de provas foram percorridos cerca de 400 quilômetros, sendo que de trechos cronometrados foram quase 200 quilômetros. O percurso passou por área de canavial alto e apresentou diversos tipos de piso: areia, terra fofa, chão duro, pedras e bastante curvas (inclusive várias curvas fechadas).

A etapa foi bem técnica e, portanto, para acelerar forte, os participantes precisaram de muita habilidade, coragem e, principalmente, experiência para fazer uma leitura do terreno e entender quando era preciso manter a cautela.

Novato e campeão

O piloto Juliano Meira – que participou pela segunda vez de uma prova de Rally Baja – foi campeão da categoria UTV2 e, na classificação geral, conquistou a 4ª posição.

Juliano acelera um UTV Can Am Maverick X3 original e, por participar da categoria UTV2, mantém a configuração que o veículo saí de fábrica – conforme manda o regulamento. “Estou feliz com a minha performance, pois eu me mantive sempre entre os primeiros colocados em todas as parciais da disputa”, salientou.

O resultado na classificação geral só não foi melhor pois no primeiro dia do Rally Cuesta Off-Road, o piloto teve a homocinética do UTV quebrada e, no segundo dia, a correia do motor rompeu. Problemas esses que foram solucionados rapidamente, porém, custaram um tempo precioso para quem quer estar no lugar mais alto do pódio na classificação Geral.

Classificação geral – 16º Rally Cuesta Off-Road

UTV’s

1º Denisio Casarini, 03h43min42s90 – UT1

2º Nuno Fojo, 03h46min33s60 – UTV1

3º Reinaldo Varela, 03h48min49s70 – UOP

4º Juliano Meira, 03h49min26s40 – UTV2

5º Rodrigo Varela, 03h51min17s80 – UTV1