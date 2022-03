São Manuel inicia vacinação contra a Influenza a pessoas acima de 80 anos

Vacinação será realizada em todos os postos de saúde, das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira

Da Redação

São Manuel abre a campanha de vacinação contra a Influenza para o grupo de idosos acima de 80 anos nesta segunda-feira, 28. A vacinação será realizada em todos os postos de saúde, das 08h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Vale ressaltar que a vacina aplicada contra a Influenza combate os subtipos A (H1N1 e H3N2) e influenza B. As pessoas que receberam alguma dose da vacina contra Covid-19 podem receber o imunizante contra o Influenza simultaneamente. Só estão temporariamente impedidas de se vacinar contra o vírus Influenza as pessoas que estão com Covid-19 ou que tiveram alta há menos de 28 dias.

A Diretoria de Saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe principalmente para evitar quadros febris, respiratórios e comprometimento da imunidade, que podem potencializar a ação do coronavírus.