Bauru: pagamento do IPTU à vista com desconto vai até 18 de abril

Contribuintes que optaram pelo IPTU Digital terão desconto de 10% no pagamento à vista

Da Redação

A Prefeitura de Bauru lembra aos contribuintes que o pagamento do IPTU à vista com desconto vai até o dia 18 de abril. Os contribuintes que optaram pelo IPTU Digital terão desconto de 10% no pagamento à vista. Aqueles que receberão o carnê em casa terão desconto de 5% no pagamento à vista, também até esta data. Para aqueles que decidirem pelo parcelamento, a primeira parcela também vence em 18 de abril, e as demais nos meses seguintes, sem desconto, seja pelo carnê ou IPTU Digital.

Os carnês estão sendo entregues pelos Correios, aos contribuintes que não fizeram a opção pelo IPTU Digital. Já aqueles que optaram pelo IPTU Digital, deverão acessar o boleto em formato online, disponível no site da Prefeitura de Bauru, em www.bauru.sp.gov.br/iptu. Tanto com o IPTU Digital quanto com o carnê ainda será possível o pagamento à vista até 16 de maio, sem incidência de juros, mas também sem desconto.

Neste ano, a Secretaria de Finanças registrou a adesão de 55.970 contribuintes no IPTU Digital, enquanto 161.937 contribuintes receberão o carnê impresso.

PAGAMENTO DO IPTU 2022

Pagamento à vista

Com desconto (10% no IPTU Digital ou 5% no carnê) – 18/04

Sem desconto – 16/05

Pagamento parcelado (sem desconto)

1ª parcela – 18/04

2ª parcela – 16/05

3ª parcela – 15/06

4ª parcela – 15/07

5ª parcela – 15/08

6ª parcela – 15/09

7ª parcela – 17/10

8ª parcela – 16/11

9ª parcela – 15/12