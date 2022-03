Centro de Serviços Compartilhados da Unesp Botucatu será inaugurado em abril

Esta será a primeira unidade neste modelo da Unesp

Da Redação

Na sexta-feira, 25, servidores do Câmpus da Unesp de Botucatu que trabalham na gestão de pessoas visitaram as instalações onde funcionará o Centro de Serviços Compartilhados (CSC) da Unesp (no térreo do prédio do Grupo Administrativo do Câmpus – GAC). Um CSC é definido como uma unidade semiautônoma concebida para integrar o uso dos recursos e aprimorar os processos de trabalho de forma contínua, evitando a replicação e a redundância de estruturas, de forma a aproveitar melhor o potencial de todos os servidores. Esta será a primeira unidade neste modelo da Unesp, que deve ser inaugurada oficialmente dia 27 de abril.

Estiveram presentes a coordenadora de Gestão de Pessoas na Unesp, Katia Biazotti; professor Luiz Fernando Rolim, diretor do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB) e presidente do Grupo Administrativo do Câmpus de Botucatu (GAC); e a professora Maria Cristina Pereira Lima, vice-presidente do GAC. Também participaram profissionais da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Unesp proporcionando uma aproximação com aqueles que irão atuar no CSC.

Katia Biazotti falou sobre o dia e a atividade: “É com grande alegria que hoje nós estamos aqui no GAC na primeira visita dos profissionais que atuam na área de gestão de pessoas no câmpus de Botucatu, conhecendo o espaço do centro de serviços compartilhados em gestão de pessoas. É um projeto inovador e na Unesp é o primeiro centro de serviços compartilhado a ser instalado”, observou.

A coordenadora ainda explicou um pouco mais sobre o CSC e disse que essa é uma realidade tanto da iniciativa privada quanto na pública. “O grande objetivo é fortalecer a área de gestão de pessoas. Então, a universidade está sinalizando o know-how desses profissionais e preservando o potencial deles. A instituição quer que a atividade meio seja propulsora dando tranquilidade a todos os profissionais que atuam na universidade”, acrescentou Kátia.

Luiz Fernando Rolim, que também esteve presente na atividade, pontuou sobre o centro: “Esse é um centro de serviço compartilhado de gestão de pessoas do câmpus de Botucatu, resultado de uma construção iniciada já algum tempo pelos diretores das demais unidades universitárias que me antecederam na gestão, utilizando uma prerrogativa aprovada pelo CADE (Conselho de Administração e Desenvolvimento) que dá a possibilidade de criação desse centro junto às unidades universitárias e câmpus complexos”, disse. O CSC cuidará de todas as demandas relacionadas à gestão de pessoas das quatro unidades da Unesp em Botucatu.

O diretor ainda acrescentou que o câmpus vai receber aproximadamente 160 novas pessoas contratadas e que todas essas passarão pelo centro para assinar seus contratos. “É um momento muito oportuno, para junto com a retomada das atividades, demonstrar que o câmpus de Botucatu não parou e continuou trabalhando em todas as questões, inclusive nos ajustes administrativos necessários relacionados ao centro de serviço compartilhado”, relatou.

Sobre o CSC, Luiz Fernando ainda disse: “Este é resultado de um trabalho intenso, de um conjunto de gestores e, acima de tudo, dessa equipe fantástica. A expectativa que temos é de organizar esse início de atividades, possivelmente, a partir do dia 27 de abril, e dessa maneira retomar o trabalho com todas as seções juntas, unidas”, finalizou.