DIG de Avaré prende suspeitos de integrar quadrilha especializada em furtos a residências

Trio pertence a uma associação criminosa especializada em furto de casas

Da Redação

Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Avaré prenderam, na quinta-feira (24), três suspeitos de efetuar furtos a residências na cidade no começo deste ano. Os indivíduos foram detidos com apoio de policiais do Grupo Tático Ostensivo Rodoviário (TOR), na Rodovia Castelo Branco, próximo a Araçariguama, na Região Metropolitana de São Paulo.

Na ação, foram apreendidos apetrechos que o trio poderia utilizar na prática de outros crimes contra o patrimônio, entre os quais chaves modificadas (mixas), lanternas, ferramentas como chave de fenda e alicate, e até um pé de cabra. A equipe policial investiga a hipótese de que os criminosos pretendiam furtar outras residências de Avaré no próximo final de semana. O veículo também foi apreendido.

Os acusados foram encaminhados para a sede da DIG a fim de prestar declarações a respeito dos fatos e para aguardar decisão do Poder Judiciário. Os três devem passar por audiência de custódia e, posteriormente, ser removidos para unidades prisionais da região.

De acordo com a investigação, o trio pertence a uma associação criminosa especializada em furto de casas. Seus integrantes, no mínimo seis, moram em São Paulo. O grupo atua sempre em três ou quatro indivíduos, sendo que geralmente uma mulher fica responsável por verificar se os moradores estão ausentes e também fazer a vigilância externa do local.

Os investigados conseguem invadir os imóveis pelo portão externo, em poucos minutos, utilizando uma chave mixa. Em seguida arrombam portas e janelas. Uma vez dentro da casa, subtraem principalmente joias, dinheiro e bebidas caras. Se o imóvel possuir sistema de monitoramento, também furtam o equipamento onde ficam armazenadas as imagens.

Nas ações criminosas, utilizam sempre veículos de locadora, retirados na região metropolitana de São Paulo, em nome de terceiros. Após a prática dos crimes, repassam o veículo para outros membros da quadrilha, os quais se encarregaram de dar fim ao veículo (provavelmente desmanche). Os “laranjas” recebem determinado valor por emprestar seus dados para a assinatura do contrato com a prestadora de serviço.

Segundo o delegado Fabiano Ribeiro Ferreira da Silva, titular da DIG, os criminosos praticaram sete ações em Avaré, sendo seis furtos consumados e uma tentativa, ocorridos entre fevereiro e março deste ano.

A operação foi precedida de trabalho de inteligência e de campo realizado pela DIG, o qual permitiu identificar o momento propício para o acompanhamento do veículo ocupado pelo trio e seu cerco. Um inquérito policial foi instaurado e os indivíduos responderão pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado. A investigação prossegue a fim de identificar outros integrantes da quadrilha.