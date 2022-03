Grupo Caio disponibiliza nova plataforma para recrutamento em vagas de trabalho

O acesso à plataforma é simples e pode ser feito por computador, smarphone ou tablet

Da Redação

O Grupo Caio é um conglomerado de empresas engajadas em impulsionar melhorias constantes em seus produtos e processos fabris e administrativos. A finalidade é promover, além da inovação, a satisfação e crescimento de seu time para que, juntos, possam contribuir com a mobilidade inteligente. Dentre os avanços alcançados estão os destinados aos processos de recrutamento e seleção, conduzidos pelo departamento de Gente & Gestão corporativo.

Por isso, a partir de março de 2022, candidatos às vagas de trabalho no Grupo Caio passam a contar com uma nova plataforma. Nelma Prado, diretora de Gente & Gestão do Grupo Caio, destaca “É muito importante modernizar os canais de contato com nossos colaboradores e com as pessoas que buscam colocação profissional, pois demonstramos respeito à comunidade na qual o Grupo Caio está inserido”.

Flávia Maria dos Anjos, gerente corporativa de Pessoas, explica os benefícios, “Os candidatos às vagas, que buscam uma colocação nas empresas do Grupo, têm em um mesmo lugar todas as vagas disponíveis, podendo optar de forma rápida a que mais se adequa ao seu perfil profissional. O processo de cadastro de currículo é intuitivo e rápido. Além disso, o candidato pode demonstrar suas habilidades por meio de testes on-line e acompanhar todo o processo seletivo.”

Devido à tecnologia implantada, o time de Recrutamento & Seleção possui o suporte ideal para tornar a trajetória do candidato, mais acessível, ágil e humana. O acesso à plataforma é simples e pode ser feito por computador, smarphone ou tablet. “O profissional pode se cadastrar entrando em nosso site www.caio.com.br , na aba RH | Pessoas e clicar em Vagas Disponíveis, escolhendo a vaga de interesse, cadastrando-se na plataforma e enviando seu currículo. É importante lembrar que o e-mail pessoal cadastrado deve ser o que a pessoa utiliza com frequência, pois muitas das etapas serão feitas por ele”, explica a psicóloga organizacional, Inez Daroz.

Outra forma de cadastro é pelo LinkedIn, rede social profissional, na qual a Caio também divulga oportunidades de trabalho. Na descrição de cada vaga há um link disponível diretamente para a plataforma de recrutamento, que segue os mesmos passos do cadastro pelo site.

Dúvidas ou problemas de acesso podem ser enviados para o e-mail seleção.caio@caio.com.br, detalhando a dúvida e colocando os contatos pessoais para que o time de Recrutamento & Seleção possa auxiliar.

Outras informações sobre a Caio Induscar e demais programas podem também ser obtidas no site: http://www.caio.com.br e nas redes sociais @caioinduscaroficial.