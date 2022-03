LAJE Audiovisual Paratodos começa com sessão de Cineclube na Pinacoteca

Projeto realizará sessões quinzenais de filmes no Auditório da Pinacoteca

Da Redação

Na sexta feira, dia 8 de abril, começará o LAJE Audiovisual Paratodos: Capacitação de Multiplicadores em Educação Audiovisual, que ainda está com inscrições abertas para agentes culturais, professoras e professores ou pessoas interessadas em compreender melhor o universo audiovisual e tornar-se um multiplicador do uso de ferramentas e da produção de conteúdo.

A Capacitação de Multiplicadores em Educação Audiovisual é uma ação realizada, através do ProAC 51/2021, pela Associação Comunitária João de Barro, com apoio da Secretaria de Cultura de Botucatu, e em parceria com o LabCriarte da Universidade Federal de São Carlos e o Cineclube Paratodos, que realizará sessões quinzenais de filmes no Auditório da Pinacoteca Fórum da Artes, no Centro de Botucatu.

No sábado, dia 9, o filme projetado no cineclube será “Isto não é um filme” (2011), do cineasta iraniano Jafar Panahi, que após ser preso pelo regime iraniano, faz um filme sobre a falta de liberdade de expressão no país registrando um dia de sua rotina.

A sessão será aberta ao público em geral, já a Capacitação de Multiplicadores em Educação Audiovisual conta com 20 vagas gratuitas. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo link www.joaodebarro.org.br/ lajeparatodos , até o dia 4 de abril.