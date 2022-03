Polícia Civil prende casal em flagrante por tráfico de drogas

A indiciada informou aos policiais que estava grávida

Da Redação

Um homem e sua companheira foram presos na manhã desta terça-feira ,29 de março, no conjunto habitacional Mario Emilio Bannwart, em Avaré, sob a acusação de tráfico de drogas. A ação foi conduzida pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (DISE).

Segundo o boletim de ocorrência, durante cumprimento de mandado de busca, eles foram flagrados com mais de 63 gramas de maconha na casa que ocupavam. Uma porção foi localizada no quarto e outras 21 porções menores, no quintal, com o auxílio de um cão farejador. O homem admitiu o crime, mas a mulher não se manifestou.

Ainda segundo a Polícia, na residência havia filhos do casal, três meninas com menos de 10 anos de idade cada uma. A indiciada informou aos policiais que estava grávida. As crianças foram deixadas com o avô paterno.

O casal foi autuado em flagrante no Plantão Policial por tráfico e por estar associado com o fim de praticar esse delito. Após a audiência de custódia, ambos serão removidos para unidades do sistema penitenciário. O delegado Fabiano Ribeiro Ferreira da Silva, responsável pela ação, representou ao juiz de Direito pela conversão do flagrante em preventiva.

De acordo com a DISE, havia denúncias que o casal estava envolvido com esse tipo de crime, razão pela qual vinha sendo monitorado. Um inquérito policial foi instaurado para concluir a investigação.