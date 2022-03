Unimed Botucatu elege nova Diretoria para 2022-20226

Nova Diretoria já empossada tem como desafio modernizar os processos administrativo

Da Redação

Os médicos cooperados da Unimed Botucatu reuniram-se no dia 28 de março de 2022 para a Assembleia Geral Ordinária do ano. Na ocasião foram apresentados o Relatório de Gestão e o Balanço Econômico do exercício 2021, com os pareceres da auditória independente e do Conselho Fiscal da Unimed.

As peças foram aprovadas por unanimidade pela Assembleia, que também deliberou sobre a destinação das sobras, juros sobre capital, eleição dos representantes da Cooperativa em reuniões do Sistema Unimed, remuneração das consultas, planos de trabalho para o período entrante e também elegeu o Conselho de Administração para o próximo quadriênio e o Conselho Fiscal 2022/2023.

A nova Diretoria já empossada tem como desafio modernizar os processos administrativo e pretende trabalhar sobre 03 pilares fundamentais: a valorização do Capital Humano; a implementação de novos produtos para atender o mercado atual e o fortalecimento da marca e da qualidade da medicina praticada em sua região de atuação.

“Recebemos a cooperativa equalizada financeiramente, mas temos a missão de conduzí-la por Novos Caminhos, que passam pelo fortalecimento, união e maior participação dos cooperados e pela criação de novos serviços e novos produtos para o mercado consumidor”, avaliou o presidente, Dr. Noé Luiz Mendes de Marchi.

Conselho de Administração eleito e empossado na AGO

Diretoria Executiva:

Presidente: Dr. Noé Luiz Mendes De Marchi

Diretor Administrativo: Dr. Walfrido Jackson Oberg

Diretor Financeiro: Dr. Walmar Kerche de Oliveira

Diretor Comercial / MKT: Dr. Eduardo Bicas Franco

Diretor de Educação / Desenvolvimento: Dr. Daniel Caldeira Pereira Simões

Vogais

Dr. André Luis Silva Diarcadia

Dr. Dalmo Felipe Tesch

Dr. Danilo Viani Junior

Dra. Josie Munhoz Pedroso Pimentel

Dr. Marcus Guazzelli Maurício de Oliveira

Dr. Romulo Ballarin Albino

Dra. Teresa Angélica Laperuta Pauletti

Dr. Thiago Giacomo Barbosa

Conselho Técnico

Efetivos:

Dr. José Carlos Di Christófaro

Dr. José Luiz V. B. Novelli Filho

Dr. Moisés Mendonça Neto

Suplentes

Dr. Danilo Bermudes Massone

Dra. Lúcia Cristina Galizia Biselli

Dr. Rafael Dezen Gaiola

Conselho Fiscal 22/23

Efetivos

Dr. Alexandre George Heimbeck

Dr. José Fernando P. da Silva

Dr. Michele Bonfitto

Suplentes

Dra. Cristina Aparecida da Rocha

Dr. Fábio Cardoso de Carvalho

Dr. Gustavo Leão Castilho