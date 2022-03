Botucatu cria 780 novos postos de trabalho em fevereiro, aponta Ministério da Economia

O desempenho é resultante de 2.552 contratações e 1.719 demissões

Levantamento divulgado pelo Ministério da Economia, por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) nesta terça-feira, 29 de março, aponta que Botucatu criou 783 novos postos formais de trabalho no acumulado de fevereiro.

O desempenho é resultante de 2.552 contratações e 1.719 demissões. No acumulado do ano são 887 novos postos criados nos setores produtivos da Cidade, resultantes de 4.568 admissões e 3.681 desligamentos. O desempenho no primeiro bimestre de 2022 supera em 216% o do mesmo período do ano passado, quando o saldo foi de 280 vagas criadas.