Evento na Unesp Botucatu abordará pesquisas envolvendo seres humanos

Depois da estreia ocorrida no último dia 17 de março, quando teve como primeiro convidado o Prof. Dr. Trajano Sardenberg, o projeto “Café com CEP” recebe nesta semana a Professora Associada Silvana Andrea Molina Lima. A iniciativa busca levar conhecimento e promover a discussão de temas relacionados à ética em pesquisa em seres humanos através de encontros quinzenais voltados ao público que de alguma forma se relaciona ou demonstra interesse nessa temática.

Organizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/UNESP), a segunda edição do “Café com CEP” acontecerá nesta quinta-feira, 31 de março, das 8h15 às 9h15. O tema em debate será “aspectos éticos das pesquisas envolvendo seres humanos”. A transmissão poderá ser acompanhada acessando o link: meet.google.com/srn-fadw-otr.

Silvana Andrea Molina Lima possui graduação em Enfermagem pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1994), mestrado em Ciências Biológicas (Farmacologia) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1997), doutorado em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2003) e Livre Docência em Enfermagem pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2018) .

Tem especialização na área de Gerenciamento de Enfermagem e Administração Hospitalar. Atualmente é professora associada da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho; ministra disciplinas na graduação e pós-graduação na área de Gestão em Saúde e Enfermagem; Gerente de Risco Sanitário Hospitalar e Coordenadora do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu; e Coordenadora do Comitê de Ética da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Foi Chefe do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu (2013-2017). Tem experiência na área de Gerenciamento dos Serviços de Saúde e de Enfermagem, com ênfase em Vigilância Sanitária, Gerenciamento de Risco, Segurança do Paciente, Recursos Materiais, Avaliação Econômica e Avaliação de Tecnologias em Saúde.

Para mais informações sobre o “Café com CEP” entrar em contato com a secretaria do CEP-FMB pelos telefones: (14) 3880-1608/1609 ou pelo e-mail: cep.fmb@unesp.br.

CEP-FMB

O Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu foi constituído junto à Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB) e Conselho Nacional de Saúde (CONEP), em 1997, como órgão assessor, tendo a finalidade de analisar projetos de pesquisa em relação aos aspectos éticos. O CEP da Faculdade de Medicina de Botucatu atende hoje todo o campus universitário da UNESP local e demais instituições vinculadas.