Governo do Estado dará bolsa para prática de exercícios em academias e clubes

Secretaria de Esportes não estipulou prazo para as inscrições

Da Redação

Com objetivo de promover a qualidade de vida de idosos expostos a situações de vulnerabilidade social, o VidAtiva, uma das 19 ações do Bolsa do Povo, está com inscrições abertas aos estabelecimentos interessados em aderir à iniciativa. O Governo de São Paulo oferece aos cidadãos inscritos auxílio de R$ 100 para o pagamento de mensalidade em academias e clubes credenciados.

Coordenado pela Secretaria de Esportes, o VidAtiva disponibiliza um cartão magnético vinculado ao pagamento de estabelecimentos esportivos. O beneficiado deve ter frequência comprovada mínima de 75% da carga horária mensal das atividades em que estiver matriculado para seguir recebendo o recurso.

As inscrições dos estabelecimentos interessados em aderir à iniciativa – academias, clubes e outros espaços voltados para a realização de atividades físicas — devem ser feitas exclusivamente no site do Bolsa do Povo. A Secretaria de Esportes não estipulou prazo para as inscrições.

Os interessados deverão estar cientes das condições, obrigações e diretrizes estabelecidas na resolução SESP 16 de 22/12/2021, disponível no site da Secretaria de Esportes.

O VidAtiva tem o objetivo de auxiliar pessoas acima de 60 anos e com renda familiar per capita de até três salários mínimos para praticar atividade física. Atualmente, o programa atende 2.650 idosos e tem 70 academias credenciadas em 15 municípios do Estado.

De acordo com a Secretaria de Esportes, a prática de exercícios físicos pode melhorar a qualidade de vida e ajudar na prevenção e no combate de doenças como hipertensão, derrames, varizes, obesidade, diabetes, osteoporose, câncer, ansiedade, depressão, problemas no coração e pulmões.

Atividades oferecidas

O benefício é de uso pessoal e exclusivo e o pagamento do beneficiário deverá ser realizado diretamente no estabelecimento credenciado escolhido. As atividades que poderão ser oferecidas, de acordo com a proposta do programa, são: natação, hidroginástica, Tai Chi Chuan, yoga, musculação, pilates, ginástica, alongamento, vôlei adaptado, caminhadas orientadas, dança circular, dança de salão, malha, bocha e treinamento funcional voltado para idosos. Outras atividades poderão ser propostas, necessitando, porém da aprovação da Coordenação do Programa VidAtiva.