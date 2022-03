Polícia Civil prende suspeito de matar taxista e jogar corpo em açude

Da Redação

TAGUAÍ

Indiciado, de 25 anos, morava junto com a companheira no local do crime

Um indivíduo foi preso no final da tarde de terça-feira, dia 29 de março, no sítio Giuliana, em Taguaí, acusado de matar um homem de 45 anos a facadas e jogar o corpo em um açude.

Segundo a Polícia, a vítima era bastante conhecida em Fartura, cidade onde morava e trabalhava como taxista. O crime chocou os moradores, ainda mais pela vítima possuir deficiente física.

A ação foi realizada após trabalho desenvolvido por policiais civis de Taguaí e região. A Polícia Militar também foi acionada e deu apoio à prisão do criminoso.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 14 horas, a Delegacia recebeu a informação de uma testemunha que um corpo estava boiando em um açude no local dos fatos. A vítima estaria seminua e com diversas perfurações no corpo compatíveis com corte de faca, informações que foram constatadas pelos investigadores empenhados no caso.

Logo após a chegada da perícia, policiais civis deram início à coleta de informações e vestígios na tentativa de elucidar a autoria do homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito morava junto com a companheira na propriedade rural onde tudo aconteceu. Na noite anterior, o casal consumiu drogas e logo depois da meia-noite o marido saiu com um veículo que veio buscá-lo.

Por volta das 4 horas da manhã, ele retornou com o carro, entrou na casa, agrediu a mulher com um puxão de cabelo e obrigou-a a entrar no automóvel e a irem juntos até o açude existente no sítio.

Também segundo a Polícia, depois que desceu do veículo, o indiciado obrigou a mulher a abrir o porta-malas do mesmo, onde estava o corpo da vítima, todo ensanguentado, já sem vida. O criminoso, em seguida, retirou o cadáver do carro e o arremessou no açude. Ameaçada de morte pelo marido, a mulher também jogou na água algumas peças de roupa que estavam no interior do carro. Com a investigação, o corpo foi identificado e as provas coletadas, entre elas uma faca de cozinha e o telefone celular utilizado pelo autor.

O veículo utilizado para ocultar o cadáver é de propriedade da vítima, que ultimamente estaria trabalhando como taxista em Fartura. Além disso, a perícia encontrou marcas de pneus compatíveis com os pneus do automóvel, além de pegadas de calçados semelhantes com o solado de dois pares de tênis (um feminino e outro masculino) encontrados na residência do casal.

Ainda segundo a Polícia Civil, o indiciado não quis se manifestar sobre o motivo do assassinato. Declarou apenas que não teria cometido o crime, porém, as versões apresentadas por testemunhas e as evidências obtidas no local dos fatos foram suficientes para incriminá-lo.

O preso, de 25 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e ameaça no contexto de violência doméstica. Ele está aguardando decisão da Justiça. Se permanecer detido, deverá ser encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário da região.