Polícia prende responsável por furto a Igreja Matriz de São Manuel

Autor do crime foi preso pela Polícia Militar ao tentar praticar outro furto

Da Redação

A Igreja Matriz de São Manuel foi alvo de furto na madrugada desta quarta-feira, 30 de março, onde um homem levou objetos sacros avaliados em R$ 5 mil.

O autor do crime foi preso pela Polícia Militar ao tentar praticar outro furto, dessa vez contra um trailer de lanches nas proximidades do templo católico.

Consta que a viatura policial fazia patrulhamento pela região central de São Manuel quando constatou o acusado agachado perto do trailer de lanches.

Ao notar a presença policial, o homem tentou fugir, mas foi contido alguns metros depois. Não foi encontrado nada ilícito, de imediato. No entanto, os policiais notaram que parte do trailer estava danificado por causa do arrombamento. Ao lado, uma chapa de ferro estava jogada ao chão.

O acusado então admitiu esta tentativa de levar os objetos do comércio. Foi levado para a delegacia de polícia para custódia.

As acusações seriam endossadas pela manhã, já que o padre responsável pela igreja matriz, ao abrir o espaço à missa da manhã, encontrou uma das portas danificadas e pediu a presença da polícia. Alguns objetos não estavam no interior do templo.

Com o furto confirmado, passou-se a investigar potencial autores. O preso pela tentativa ao crime contra o trailer admitiu ter levado dois cálices, avaliados em R$ 3 mil, duas ambulas, avaliadas em R$ 2 mil.

Indicou, posteriormente, onde os objetos estavam escondidos, sendo recuperados e devolvidos a Igreja.