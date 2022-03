Polícia recupera caminhão levado de empresa de Botucatu

Veículo estava na cidade de Tambau, distante a 210 quilômetros de Botucatu

Da Redação

Um caminhão de propriedade de uma empresa botucatuense foi recuperado pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira, 29 de março.

Segundo boletim de ocorrência, a denúncia chegou até o 1° Distrito Policial de Botucatu, sendo o veículo levado por desconhecidos. Após pesquisas junto a concessionárias e DER, bem como de populares, ficou constatado que o veículo havia transitado pela Rodovia Geraldo Pereira de Barros (SP 191) na ponte do Jau, por volta das 21h30 na noite anterior e que, por volta de 0h40 estava na cidade de Tambau, distante a 210 quilômetros de Botucatu.

Um fato que despertou atenção dos policiais foi que um Fiat Palio, cujas placas são de Tambau, acompanhou o caminhão durante todo o trajeto. Horas antes do crime, ficou comprovado que o veículo havia passado no mesmo trecho, sentido Botucatu.

Com o número da placa do veículo, houve a constatação de que o proprietário do veículo possui passagens por furto.

Diante da suspeita de que o caminhão estivesse em Tambau, foi solicitado apoio a polícia local, que localizou o veículo em uma chácara, a 22 quilômetros da área urbana, já sob poder de um receptador, preso em flagrante.

Já o motorista do Palio continua sendo procurado pela polícia.