Projeto “Jovem Agricultor do Futuro” está com inscrições abertas em Avaré

As aulas terão início em 4 de abril e o curso tem duração de 9 meses

Da Redação

Estão abertas as inscrições para o Projeto “Jovem Agricultor do Futuro”. A capacitação gratuita do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) é uma parceria com o Fundo Social de Solidariedade e Sindicato Rural de Avaré.

O objetivo é capacitar adolescentes de 14 a 17 anos para atividades produtivas ligadas ao meio rural, gerando renda e garantindo desenvolvimento pessoal e profissional.

Além do apoio na divulgação do curso, o Fundo Social conseguiu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a liberação de espaço no Horto Florestal para a realização da edição 2022.

O órgão assistencial do município também ficou responsável por outros trâmites burocráticos necessários para a execução da capacitação.

Inscrição

As aulas terão início em 4 de abril e o curso tem duração de 9 meses. São duas turmas de manhã e uma no período da tarde, com 15 vagas cada.

O Projeto “Jovem Agricultor do Futuro” disponibiliza material e alimentação aos alunos, além de certificado.

As inscrições devem feitas no Sindicato Rural de Avaré. O endereço é Rua Rio de Janeiro, nº 1723. O atendimento ao público e das 7h30 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Outras informações pelo telefone (14) 3732-0696.