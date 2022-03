Vencem nesta quinta-feira, 31, cota única e primeira parcela do IPTU 2022 em Botucatu

Quem optar pelo pagamento integral (à vista), terá 5% de desconto

Da Redação

Nesta quinta-feira, dia 31 de março, vence o prazo final para pagar, em cota única, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2022). Quem optar pelo pagamento integral (à vista), terá 5% de desconto.

No mesmo dia, também vence a primeira parcela para quem optar pelo parcelamento. Quem preferir dividir a contribuição poderá fazê-la em até 10 vezes, desde que a parcela não seja inferior a R$60,00.

Os munícipes devem ficar atentos quanto ao prazo de vencimento das parcelas. Após a data de pagamento, o valor será acrescido de juros de 1% ao mês e 0,33% ao dia de multa, até o limite de 20%.

Os cidadãos que desejarem a 2ª via do IPTU devem procurar o Setor de Tributos da Prefeitura ou solicitar on-line, por meio do link: https://www.botucatu.sp.gov. br/iptu

Os moradores do Conjunto Residencial Vida Nova, em Rubião Junior, devem optar por estes procedimentos, já que os Correios não realizam a entrega de correspondências nestas localidades.