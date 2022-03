André Spadaro anuncia saída da Secretaria de Saúde

Há a possibilidade do gestor se candidatar a deputado estadual

O secretário municipal de Saúde, André Spadaro, decidiu deixar o cargo que ocupava desde o primeiro mandato do governo Mário Pardini (PSDB). Anúncio ocorreu na manhã desta quinta-feira, 31 de março, em entrevista dada a uma rádio local.

Segundo o gestor a motivação seria estritamente pessoal, sendo que há o desejo em retomar a carreira acadêmica, com cursos fora do país. No entanto, seu nome é cogitado dentro dos bastidores como potencial candidato a deputado estadual nas eleições de outubro, situação a qual despistou durante a entrevista.

Para ser candidato, Spadaro- que é filiado ao PSDB- teria que deixar a secretaria até 2 de abril, data determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

