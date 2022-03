Davi Pires renuncia à Prefeitura de Pratânia

Político deve disputar as eleições de outubro para concorrer como deputado estadual

Da Redação

Davi Pires renunciou na tarde desta quinta-feira, 31 de março, ao cargo de prefeito de Pratânia. Assume em seu lugar o vice, Osmir José Félix, que inclusive teve a posse já na Câmara local.

A motivação da renúncia de Pires foi, segundo nota da Prefeitura pratiana, por “foro estritamente íntimo”. Há a possibilidade de que o ex-prefeito possa concorrer nas eleições de outubro, seja como candidato a deputado estadual ou até mesmo federal. Para isso, precisaria se desincompatibilizar do cargo até esta sexta-feira, 1° de abril.

Em conversa com o Notícias, o agora ex-prefeito confirmou sondagem pela legenda e lideranças regionais para a disputa do pleito. “Recebi vários convites para disputar as eleições esse ano para deputado estadual pela nossa região meu amigo, então resolvi aceitar”, salientou.

O agora ex-prefeito exercia seu segundo mandato, tendo sido reeleito em 2020 com 2.205 votos (60,84%). Atualmente o político é filiado ao PSD e pode concorrer com o atual deputado Fernando Cury (sem partido) e o ex-secretário de Saúde de Botucatu, André Spadaro.