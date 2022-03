Em extraordinária, vereadores autorizam celebração de convênios com foco em acessibilidade e esportes

Matérias seguem agora para sanção do prefeito Mário Pardini

Da Redação

Na manhã da quinta-feira, 31 de março, os vereadores da Câmara de Botucatu se reuniram em sessão extraordinária para deliberar três projetos de iniciativa do Prefeito. Eles pediam autorização legislativa para celebrar convênio com o estado de São Paulo e foram todos aprovados por unanimidade. Dessa forma, ganharam aval a celebração dos seguintes convênios:

Por intermédio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do estado de São Paulo, convênio com o objetivo de transferir academia adaptada no âmbito do Programa Cidade Acessível (Projeto de Lei 17/2022).

Por intermédio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência do estado de São Paulo, convênio com o objetivo de transferir cadeira de trilha adaptada no âmbito do Programa Cidade Acessível. (Projeto de Le 18/2022).

Por intermédio da Secretaria de Esportes do estado de São Paulo, convênio com o objetivo de transferir equipamentos destinados à implantação do Projeto Areninha. (Projeto de Lei 19/2022).

Tramitando em regime extraordinário devido a prazos que precisavam ser cumpridos, as matérias seguem agora para sanção do prefeito Mário Pardini.