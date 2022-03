São Paulo vence o Palmeiras e leva vantagem em busca do bicampeonato

O São Paulo se aproximou do bicampeonato do Paulistão Sicredi ao derrotar o Palmeiras por 3 a 1, no Morumbi, na noite desta quarta-feira (30). Destaque para o atacante Calleri, autor de dois gols.

Com o resultado, o São Paulo vai para o Allianz Parque, no próximo domingo (3), podendo perder por um gol de diferença para ser campeão. O Palmeiras terá que fazer três para levar no tempo normal. Dois de vantagem para o lado palmeirense levará o duelo para os pênaltis.

O Palmeiras começou o jogo pressionando e desperdiçou grande oportunidade logo aos nove minutos. Piquerez passou por Rafinha e cruzou para Raphael Veiga, que chutou rasteiro para fora. A resposta foi com Alisson. Ele recebeu em liberdade e jogou no travessão de Weverton.

O jogo continou quente. Aos 20 minutos, Raphael Veiga deixou Pablo Maia para trás e chutou cruzado. Rony furou e viu Jandrei salvar. A partida ficou equilibrada, mas o São Paulo foi aberir o placar aos 50, com Calleri, de pênalti.

No segundo tempo, o São Paulo dominou o embate e ampliou aos 18 minutos. Nestor deixou a bola para Pablo Maia. O volante arriscou de fora da área e contou com um desvio de Murilo para enganar Weverton e fazer 2 a 0.

O São Paulo ainda fez mais um aos 35 minutos. Após cobrança de escanteio de Nikão, Igor Gomes desviou o Calleri fez o terceiro. O Palmeiras ainda diminuiu em cobrança de falta de Raphael Veiga.

O Palmeiras esboçou uma pressão no fim para diminuir o prejuízo, mas o São Paulo se segurou e ficou com uma vantagem para o próximo jogo.