Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital das Clínicas de Botucatu é destaque em reportagem em homenagem ao mês da mulher

O Serviço de Cirurgia Torácica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) foi homenageado, no mês da mulher, em uma publicação do Jornal da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica (SBCT).

Com o título “Faculdade de Medicina de Botucatu (Unesp): Cirurgia Torácica mais feminina do Brasil”, a reportagem traz um histórico da residência médica de cirurgia torácica da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp) e como a área foi ganhando robustez ao longo dos anos.

O Serviço de Cirurgia Torácica do HCFMB conta atualmente com oito médicos, sendo cinco mulheres e uma médica residente. A coordenação é da Drª. Daniele Cristina Cataneo. A especialidade é responsável por tratar as doenças do tórax e do sistema respiratório, atuando nos pulmões, pleura, traqueia, mediastino e parede torácica. As principais patologias tratadas são o câncer de pulmão, a estenose traqueal, o derrame pleural e a deformidade torácica.

Vinculada ao Departamento de Cirurgia e Ortopedia da FMB|Unesp, a residência de cirurgia torácica teve início em 1974 com o professor Samuel Marek Reibscheid, egresso da Faculdade de Medicina da USP. O primeiro residente foi o professor Dr. Antônio José Maria Cataneo. A primeira residente mulher da área foi Drª. Karin Franco Pinotti, seguida da atual coordenadora, Drª. Daniele Cristina Cataneo.

A reportagem completa veiculada no Jornal da SBCT pode ser acessada aqui.

Integrantes do Serviço de Cirurgia Torácica do HCFMB

Drª. Daniele Cristina Cataneo, Drª. Erica Nishida Hasimoto, Drª. Agláia Moreira Garcia Ximenes, Drª. Ivana Teixeira de Aguiar, Drª. Isadora Rubira Furlan, Dr. Antônio José Maria Cataneo, Dr. Raul Lopez Ruiz Junior, Dr. Tarcísio Albertin dos Reis e a residente Ana Rachel Koury Marinho.