Copa do Mundo: Brasil enfrenta Sérvia, Suíça e Camarões na 1ª fase

Os três adversários são velhos conhecidos dos brasileiros em fases de grupo na Copa. Sérvia e Suíça, por exemplo, foram rivais na última edição, há quatro anos, na Rússia. Já Camarões esteve no caminho nas campanhas do tetracampeonato, em 1994, nos Estados Unidos, de 2014, quando o Brasil sediou o torneio.

Ainda faltam serem conhecidos três participantes do Mundial. Um deles sairá do duelo entre Costa Rica (quarta colocada das Eliminatórias das Américas Central e do Norte) e Nova Zelândia (vencedora da Oceania) e será alocado no Grupo E, junto com Espanha, Alemanha e Japão.

Outro será decidido no confronto entre Peru (quinto da América do Sul) e a Austrália ou Emirados Árabes Unidos (que se enfrentam para definir o representante asiático da repescagem). Quem avançar, integrará o Grupo D, de França (atual campeã mundial), Dinamarca e Tunísia.

O último europeu confirmado sairá da partida entre País de Gales contra o ganhador de Escócia e Ucrânia – que jogariam em março, mas cujo embate foi adiado, devido à ação militar russa no território ucraniano. O classificado será inserido no Grupo B, com Inglaterra, Irã e Estados Unidos.

O sorteio teve de obedecer algumas regras. Países de mesmo continente, por exemplo, não poderiam cair na mesma chave, exceto os europeus (com limite de dois por grupo). A restrição também vale às seleções que se classificarem pelas repescagens.

As equipes foram divididas por quatro potes, conforme a posição no ranking da Fifa. As exceções foram o anfitrião Catar (situado automaticamente no pote um, ao lado das sete seleções mais bem colocadas) e as três equipes vindas das repescagens, que foram inseridas no pote quatro.

Confira os grupos da Copa do Mundo

Grupo A: Catar, Equador, Senegal e Holanda.

Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e País de Gales/Escócia/Ucrânia

Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia.

Grupo D: França, Peru/Emirados Árabes Unidos/Austrália, Dinamarca e Tunísia.

Grupo E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha e Japão.

Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia.

Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões.

Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.