Plataforma virtual de aprendizagem do Itaú Social oferece cursos gratuitos

Da Agência Educa Mais Brasil

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos e on-line oferecidos pelo Itaú Social, realizados através da plataforma Polo. São mais de 40 opções em diversas especializações com carga horária que varia entre 2 e 30 horas. Os conteúdos são abertos para todos que tiverem interesse em participar, mas foram criados, especialmente, para contribuir com a capacitação de professores, equipes de secretarias de educação e de organizações da sociedade civil.

A plataforma virtual de aprendizagem do Itaú Social oferece materiais interativos como textos e vídeos capazes de tornar as aulas on-line mais dinâmicas e autoformativas. Para participar de alguns dos cursos é necessário se cadastrar na plataforma Polo antes de selecionar uma das formações que estão sendo ofertadas.

As especializações são divididas nas áreas de Gestão Operacional, Gestão Pedagógica, Monitoramento e Avaliação e Multiletramento. Os materiais foram desenvolvidos em parceria com instituições reconhecidas no campo da educação e são disponibilizados de forma gratuita com direito a certificados.

Veja alguns cursos on-line e gratuitos disponibilizados: