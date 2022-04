Polícia Rodoviária flagra carga de ar condicionado; equipamento tinha sido furtado de igreja

Carga está avaliada em R$ 50 mil

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã de quinta-feira, 31 de março, dois homens acusados de transportar materiais levados de uma igreja. O fato ocorreu na Rodovia Castello Branco (SP 280) e o valor dos produtos é estimado em R$ 50 mil.

Consta em boletim, que durante patrulhamento nas proximidades da praça de pedágio de Porangaba, policiais estranharam o comportamento do passageiro de um caminhão que passava pelo local.

Foi dada ordem de parada e nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes do veículo. No entanto, ficou constatado que o passageiro passou informações erradas quanto aos documentos de identificação. Após novas consultas ao sistema judicial, constatou-se que havia mandado de prisão contra o mesmo pelo crime de roubo. A pena é de seis anos em regime fechado.

Em vistoria veicular foram encontrados vários aparelhos de ar condicionado e seus acessórios os quais não possuíam qualquer tipo de documentação fiscal. Os policiais constataram que em uma etiqueta, numa das caixas da carga, constava o endereço de uma igreja, em Bauru. Naquele local os produtos seriam entregues.

Após averiguações, foi descoberto que um funcionário que foi contratado para a instalação do ar condicionado na igreja foi quem forneceu as chaves do templo para que o furto ocorresse na madrugada.

Com essas informações, os policiais acabaram por prender o funcionário que facilitou a entrada na igreja do comparsa que veio de São Paulo.

Esse funcionário estava no local informando por telefone ao responsável pela obra e ao bispo da igreja que havia encontrado o local aberto e sem os materiais, simulando desconhecer o furto.

Foi dada voz de prisão em flagrante aos homens por furto qualificado e a ocorrência foi encaminhada ao plantão da Polícia Civil de Bauru.