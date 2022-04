Botucatu encerra semana com 92 casos de Covid-19, menor registro desde janeiro

Cidade possui 101,21% de sua população vacinada contra a Covid-19

Da Redação

Neste sábado,2 de abril, encerrou-se mais uma semana epidemiológica da Covid-19 medida pela Secretaria Municipal de Saúde. Foram 92 novos casos registrados no período em Botucatu, queda de 36,5% em relação à semana anterior, quando foram 145 infectados.

Se comparado com o pico da pandemia, entre 23 e 29 de janeiro (já com a confirmação da variante ômicron), a reduçõ é de 97%, quando foram 3.104 casos naquela semana.

Botucatu possui 101,21% de sua população vacinada contra a Covid-19, com 414.241 doses aplicadas, sendo 150.159 da primeira dose, 142.071 da segunda dose e 122.009 da dose adicional. Os dados são do Vacinômetro, ferramenta do governo do Estado.

Nas últimas 24 horas, no entanto, a Cidade contabilizou 14 casos da doença, chegando a 35.896 desde o início da pandemia. Há quatro pessoas internadas para tratamento médico, sendo que duas delas está em terapia intensiva (UTI). Outros 92 moradores estão em quarentena domiciliar obrigatória. O novo coronavírus provocou a morte de 340 botucatuenses, enquanto que 35.460 estão recuperados.