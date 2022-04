Este é o segundo título goianiense de Baralhas

Da Redação

O botucatuense Gabriel Baralhas tem mais um título em sua galeria ao ser campeão goianiense.

Neste sábado, 2 de abril, o Atlético Clube Goianiense venceu o Goiás por 3 a 1 e garantiu o título estadual.

Este é o segundo título goianiense de Baralhas, que integrou o time vitorioso em 2020. Agora, o botucatuense se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A, no próximo sábado (9), diante do Flamengo, em casa.