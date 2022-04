João Cury anuncia filiação ao MDB e pré-candidatura a deputado federal

Cury, atualmente, exerce cargo na Prefeitura de São Paulo

Da Redação

O ex-prefeito de Botucatu, João Cury, definiu seu novo partido político. Neste sábado, 2 de abril, assinou sua ficha de filiação ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

O ato de assinatura contou com a presença da pré-candidata da legenda, a senadora Simone Tebet. Ele aproveitou e também anunciou, em suas redes sociais, a intenção de se candidatar a deputado federal nas eleições de outubro.

Atualmente Cury é presidente do Conresp- Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.

“Nada marca mais a história do MDB do que a defesa da democracia e de uma sociedade mais justa para nós brasileiros. Por isso quero anunciar para vocês minha próxima jornada: sou pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Sempre digo que política precisa ter time e precisa ter lado”, disse Cury em sua postagem.

Após deixar a prefeitura de Botucatu, em 2017, teve cargos junto ao governo estadual como presidente do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FDE), bem como secretário estadual da Educação, na então gestão do governador Márcio França. Isso fez com que seu então partido, o PSDB, o expulsasse.

Após a derrota de França nas eleições de 2018, João Cury passou pela prefeitura da capital nas gestões de Bruno Covas e agora, de Ricardo Nunes.