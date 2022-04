Sabesp fará serviços na Visconde do Rio Branco e trânsito será interditado

Serviços terão início a partir das 7 horas, sem prejuízo no abastecimento

Da Redação

A Sabesp informa que, neste domingo, 3 de abril, realizará interligação de rede de distribuição de água na rua Visconde do Rio Branco para atendimento a um empreendimento que está sendo construído na região.

Durante a realização dos trabalhos o transito no local será desviado pelas ruas Papoula, Prefeito Tonico de Barros e Magnólia. Os serviços terão início a partir das 7 horas, sem prejuízo no abastecimento. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o final da manhã deste domingo, com a liberação das vias.

A Companhia disponibiliza aos clientes uma central de atendimento para emergências, através do numero 0800 055 0195. A ligação é gratuita, durante 24h.