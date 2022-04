Unesp de Botucatu abre concurso para contratação de professores

Contratado exercerá as atividades de docência em cursos de graduação

Da Redação

A Faculdade de Medicina da Unesp – campus de Botucatu (FMB/UNESP) está com inscrições abertas para concurso público de Provas e Títulos para contratação de professores substitutos, em caráter emergencial e por prazo determinado para o ano letivo de 2022.

O contratado deverá exercer as atividades de docência em cursos de graduação nos períodos diurno e/ou noturno, dependendo das necessidades do Departamento. As inscrições serão recebidas via internet, no período de 28 de março a 11 de abril, no endereço eletrônico https://inscricoes.unesp.br/. A taxa de inscrição é de R$ 118,00.

O Departamento de Clínica Médica abrirá uma vaga para contratação na área de Gastroenterologia para ministrar a disciplina Gastroenterologia – Semiologia do Adulto I, com jornada de trabalho de 24 horas semanais. Com a mesma carga horária, o Departamento de Especialidades Cirúrgicas e Anestesiologia contratará um professor substituto da área de Urologia para ministrar a disciplina Módulo Geniturinário e Reprodutor – Urologia Geral e Infantil.

Já o Departamento de Infectologia, Dermatologia, Diagnóstico por Imagem e Radiologia abrirá uma vaga para contratação de professor substituto com jornada de 12 horas semanais, da área de Infectologia e que ministrará conjunto de disciplinas que inclui Moléstias Infecciosas e Parasitárias III – Internato, Módulo Bases das Doenças I, Módulo Mecanismos de Agressão e Defesa.

Outras informações poderão ser obtidas através do e_mail: stgp.fmb@unesp.br. Seguem abaixo os links de acesso ao edital completo para cada um dos concursos:

DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA – 448/2022 – Gastroenterologia

https://inscricoes.unesp.br/inscricao/concurso/detalhes-2305

DEPARTAMENTO DE ESPECIALIDADES CIRURGICAS E ANESTESIOLOGIA – 447/2022 – Urologia

https://inscricoes.unesp.br/inscricao/concurso/detalhes-2306

DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGIA, DERMATOLOGIA, DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E RADIOTERAPIA – 449/2022 – Moléstias Infecciosas e Parasitárias III – Internato, Módulo Bases das Doenças 1, Módulo Mecanismos de Agressão e Defesa

https://inscricoes.unesp.br/inscricao/concurso/detalhes-2307