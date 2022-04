Botucatu: avó denuncia neto após ameaças e agressões

Acusado está preso após não ter dinheiro para pagar a fiança de R$ 2.500

Da Redação

Uma mulher denunciou o próprio neto, em Botucatu, após sofrer ameaças e agressões. O fato ocorreu no final da tarde deste sábado, 2 de abril, na Rua Joaquim Lyra Brandão.

Ocorrência foi atendida pela Guarda Civil Municipal (GCM), onde consta que a mulher acionou as autoridades para prestar queixa do agressor. Disse que recebera, minutos antes, socos do mesmo e que foi ameaçada com uma faca. Isso ocorreu após ela tentar conter o arrombamento da porta da casa.

No momento em que a viatura chegou, o homem tentou fugir com rumo ignorado. No entanto, os agentes o encontraram a dois quarteirões de distância da residência. Alegou que as agressões ocorreram após discutir com a família, mas o motivo acabou por não ser explicado.

O homem, que apresentava algumas escoriações, recebeu atendimento no Pronto Socorro Adulto e, na sequência, encaminhado ao Plantão Policial, sendo enquadrado pelos crimes de ameaça, injúria e agressão. Delegado estabeleceu fiança de R$ 2.500, não sendo honrada. Com isso, o agressor está preso.